МИД назвал слова Болтона о дружбе Армении и России "бесцеремонностью"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МИД назвал "бесцеремонностью" заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сделанное во время визита в Ереван. Политик призвал Армению отказаться от дружбы с Москвой и прорекламировал американское оружие.

В ведомстве сравнили слова Болтона с более ранним заявлением посла США в Ереване Ричарда Миллса, в котором дипломат рассказал о продолжительной целенаправленной поддержке Вашингтоном определенных групп в Армении. Он также пообещал предоставить стране 26 миллионов долларов для "укрепления гражданского общества и СМИ".

"Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так", — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Болтон "потребовал, чтобы Армения отказалась от "исторических клише" в своих международных отношениях", особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.

"Он также заявил, что ожидает от (и.о. премьера Армении Никола) Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского", — добавили в ведомстве.

Болтон побывал с визитом в Ереване на прошлой неделе. Комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, политик заявил, что американское "оружие, в любом случае, лучше российского". При этом решение о его продаже какой-либо из сторон конфликта пока не принято.

Болтон также посоветовал Еревану "избавиться от исторических клише".

Глава парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, комментируя слова американского чиновника, заявил, что у Еревана "нет исторических клише, а есть национальные ценности, отказ от которых недопустим", и посоветовал представителям стран Минской группы ОБСЕ воздерживаться от "возбуждения интереса к вооружению", так как это означает подталкивание к войне.