Наблюдатели ПА НАТО выявили проблемы на президентских выборах в Грузии

ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене заявила, что в ходе прошедших президентских выборах в Грузии было выявлено много проблем и призвала руководство страны решить их к предстоящему до 2 декабря второму туру.

"К сожалению, эти выборы показали, что было много нерешенных проблем. В нашем отчете сказано об этом более детально. В документе сказано, что были зафиксированы примеры небалансированного финансирования кандидатов, неравноправного использования административного ресурса… Мы так же отметили факт словесных перепалок в ходе выборов", — заявила она на брифинге в Тбилиси.

Она призвала руководство Грузии "решить все проблемы ко второму туру выборов".

"Грузия впервые проведет второй тур президентских выборов и надеюсь, что все проблемы, которые можно решить, будут решены. Призываю руководство решить все проблемы, которые отмечены в нашем отчете", — добавила она.

За должность президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки почти 100% бюллетеней, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,75%.

Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.