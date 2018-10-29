Наблюдатели ПА НАТО выявили проблемы на президентских выборах в Грузии

ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене заявила, что в ходе прошедших президентских выборах в Грузии было выявлено много проблем и призвала руководство страны решить их к предстоящему до 2 декабря второму туру.
Она призвала руководство Грузии "решить все проблемы ко второму туру выборов".
"Грузия впервые проведет второй тур президентских выборов и надеюсь, что все проблемы, которые можно решить, будут решены. Призываю руководство решить все проблемы, которые отмечены в нашем отчете", — добавила она.
Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.