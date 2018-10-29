Японская принцесса лишилась титула из-за свадьбы с менеджером

Принцесса Японии Аяко и ее муж Кей Мория после их свадебной церемонии в храме Мэйдзи в Токио, Япония. 29 октября 2018

Принцесса Японии Аяко и ее муж Кей Мория после их свадебной церемонии в храме Мэйдзи в Токио, Япония. 29 октября 2018

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Японии принцесса 28-летняя Аяко Такамадо лишилась титула из-за свадьбы с 32-летним офисным работником Кеем Мория, сообщает Japan Today.

Согласно традициям, если женщина из императорской семьи выходит замуж за простолюдина, то она лишается своего титула.

Кей пообещал помочь супруге привыкнуть к жизни обычных людей, а невеста призналась, что счастлива, несмотря на потерю титула.

Ранее Верхняя палата японского парламента единогласно приняла закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито. В случае его отречения преемником станет 57-летний принц Нарухито.