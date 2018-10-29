В Испании снегопад привел к перебоям с электроснабжением

МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Сложные метеорологические условия в значительной части Испании привели к перебоям с электроснабжением, перекрытию дорог и железнодорожного сообщения, закрытию ряда портов, спасатели ищут одного пропавшего в Галисии.

Государственное метеорологическое агентство AEMET ввело в понедельник "оранжевый" (крайне высокий) уровень опасности в ряде муниципалитетов четырех провинций страны – Бургосе, Жироне, Таррагоне и в Валенсии. В северных, восточных и части южных регионов объявлен "желтый уровень" опасности. В общей сложности из-за непогоды (низкая температура, дожди, снегопад, ветер, туман) повышенный уровень опасности объявлен в 28 испанских провинциях и в Мелилье (анклав на границе с Марокко).

В воскресенье во время рыбалки в скалистой местности в муниципалитете Камариньяс (автономное сообщество Галисия) пропал 24-летний мужчина. В воскресенье, несмотря на объявленный там "оранжевый уровень" опасности, сильный ветер и высоту волн до пяти метров, здесь проходили соревнования по спортивной рыбалке, в которых приняли участие около пятидесяти человек. Поиски пропавшего ведет Служба спасения на море, сообщает ведомство в Twitter. Спасатели предполагают, что мужчина мог упасть в море.

Еще два человека (мужчина и женщина, жители Сабаделя, провинция Барселона) пропали в субботу по время пешей экскурсии после того, как спустились с горы в районе муниципалитета Меранжес (Жирона, Каталония), расположенного на границе с Францией. Они сами связались с экстренными службами и сообщили, что потерялись. В понедельник каталонская пожарная служба сообщила в Twitter, что они найдены на территории Франции. Их обнаружил вертолет французской жандармерии. Они доставлены в больницу с переохлаждением.

Непогода – проливные дожди и снег – вызвали перебои с электричеством. Без света остались около 53 тысяч человек на Менорке (Канарские острова) и в Астурии. В некоторых районах Астурии, где выпал снег, отменены занятия, в школы не пошли 1,3 тысячи учеников. Прервано железнодорожное сообщение с Леоном, дороги в некоторых районах автономного сообщества.

Не работают ряд портов Кантабрии, закрыта трасса N-630, связывающая регион с Леоном.