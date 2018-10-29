ООН расследует "разморозку" вкладов Каддафи, заявили в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости, Александр Шишло. ООН проводит расследование по факту выплаты процентов по вкладам режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, замороженных по решению ООН в банке Euroclear в Брюсселе, сообщил в понедельник депутат федерального парламента Бельгии Жиль Кине.

"Документы ООН свидетельствует, что Бельгия не обеспечила соблюдение постановления ООН о замораживании ливийских авуаров", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF

По словам депутата, на свои запросы в адрес властей до сих пор он получал лишь отрывочную информацию. "Мы хотим прояснить ситуацию, которая может вылиться в большой скандал, потому что сотни миллионов евро были отосланы неизвестно кому в Ливии", — сказал он.

По данным RTBF, речь идет о трех-пяти миллиардов евро, которые были разблокированы с замороженных ООН счетов в Euroclear. "Вопрос в том, кому были направлены эти средства. Как говорится в специальном докладе ООН, деньги поступили ливийским инвестиционным властям, чья сложная структура практически не позволяет узнать, на какие цели были направлены эти средства. Они могли попасть к вооруженным формированиям, что еще более дестабилизировало регион, не исключают в ООН", — говорится в комментарии RTBF.

Как сообщал ранее журнал Vif, в банке Euroclear в Брюсселе хранятся 16,1 миллиарда евро, в том числе 1,9 миллиарда евро наличными, принадлежащих Ливии. Средства были заморожены в марте 2011 года по решению ООН после убийства Каддафи в октябре того же года.

Бельгийское правосудие добивается "разморозки" этих средств. По информации еженедельника, брюссельский судья Мишель Клез начал расследование после получения жалобы от компании-ликвидатора некоммерческой организации Global Sustainable Development Trust (GSDT). Она была основана бельгийским принцем Лораном, который в 2008 году подписал с ливийскими властями договор об облесении пустынных районов в Ливии. Однако соглашение было расторгнуто ливийской стороной в 2010 году. Гражданский суд Брюсселя, писал Vif, дважды обязал своим решением Ливию выплатить компенсацию GSDT за разрыв контракта в одностороннем порядке. Однако ливийские власти до сих пор отказываются платить. В 2015 году GSDT подала судебную жалобу по факту "злоупотребления доверием" и "отмывания" денежных средств.

Осенью 2017 года судья Клез попытался добиться от Euroclear выделения части средств для выплаты компенсации, но безуспешно. Журнал объясняет это тем, что банк имеет статус международного клирингового центра и это позволяет ему отказать в изъятии средств по требованию судебной инстанции.