ООН расследует "разморозку" вкладов Каддафи, заявили в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости, Александр Шишло. ООН проводит расследование по факту выплаты процентов по вкладам режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, замороженных по решению ООН в банке Euroclear в Брюсселе, сообщил в понедельник депутат федерального парламента Бельгии Жиль Кине.
По словам депутата, на свои запросы в адрес властей до сих пор он получал лишь отрывочную информацию. "Мы хотим прояснить ситуацию, которая может вылиться в большой скандал, потому что сотни миллионов евро были отосланы неизвестно кому в Ливии", — сказал он.
По данным RTBF, речь идет о трех-пяти миллиардов евро, которые были разблокированы с замороженных ООН счетов в Euroclear. "Вопрос в том, кому были направлены эти средства. Как говорится в специальном докладе ООН, деньги поступили ливийским инвестиционным властям, чья сложная структура практически не позволяет узнать, на какие цели были направлены эти средства. Они могли попасть к вооруженным формированиям, что еще более дестабилизировало регион, не исключают в ООН", — говорится в комментарии RTBF.
Как сообщал ранее журнал Vif, в банке Euroclear в Брюсселе хранятся 16,1 миллиарда евро, в том числе 1,9 миллиарда евро наличными, принадлежащих Ливии. Средства были заморожены в марте 2011 года по решению ООН после убийства Каддафи в октябре того же года.
Осенью 2017 года судья Клез попытался добиться от Euroclear выделения части средств для выплаты компенсации, но безуспешно. Журнал объясняет это тем, что банк имеет статус международного клирингового центра и это позволяет ему отказать в изъятии средств по требованию судебной инстанции.