Наблюдатели от ПАСЕ будут следить за вторым туром выборов президента Грузии

ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Глава делегации ПАСЕ Андрей Гунько заявил, что прошедшие выборы президента Грузии были хорошо организованы, наблюдатели намерены следить и за вторым туром.

"Выборы были хорошо организованными, у избирателей была возможность сделать выбор в спокойной среде… Мы продолжим работу в будущем и будем наблюдать за вторым туром выборов", — заявил Гунько на брифинге.

О готовности следить за вторым туром выборов сообщил глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Герт-Генрих Аренс. По его словам, "несмотря на то, что президентские полномочия сокращаются, выборы президента имеют особую важность".

За должность президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки почти 100% бюллетеней, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,75%.

Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.