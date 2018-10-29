В ОБСЕ назвали прошедшие выборы президента в Грузии конкурентными

ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин назвал прошедшие в воскресенье выборы президента Грузии конкурентными и профессионально административными.

"Выборы были конкурентными и профессионально административными. У кандидатов была возможность провести кампанию в свободной среде", — заявил Вигенин.

По его словам, выборы прошли в целом спокойно, несмотря на некоторые нарушения. Наблюдатель тут же отметил, что "поляризация частной СМИ и нехватка аналитических отчетов мешали избирателям сделать справедливый выбор".

За должность президента в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки почти 100% бюллетеней, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,75%.