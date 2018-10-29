Меркель намерена исполнять обязанности канцлера Германии до 2021 года

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Ангела Меркель намерена исполнять обязанности канцлера ФРГ до 2021 года, на период всего срока своих полномочий, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер перед последними выборами в бундестаг заявляла, что намерена работать весь легислатурный период, затем она много раз повторяла это публично. Это все, что я могу сказать вам по данному вопросу", — сказал Зайберт.

Ранее таблоид BILD сообщил со ссылкой на источники в ХДС, что Меркель готова отказаться от председательства в партии. Одновременно, по данным источников таблоида, она намерена сохранить за собой пост канцлера Германии.

По данным таблоида, решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.