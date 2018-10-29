При крушении Boeing 737 в Индонезии погиб индийский пилот

Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018 года

Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 окт — РИА Новости. Один из пилотов разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air был гражданином Индии, подтвердило посольство этой страны в Джакарте.

Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. На данный момент спасатели обнаружили шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета у берегов Индонезии, сообщил РИА Новости ранее в понедельник представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).

"Выражаем глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при крушении самолета Lion Air возле Джакарты. Самым печальным является то, что индийский пилот Бхавие Сунейя, который обслуживал рейс JT610, также погиб. Посольство находится в контакте с Кризисным центром и координирует усилия по оказанию помощи", — сказано в сообщении индийской дипмиссии.

Министерство финансов Индонезии ранее сообщило, что в разбившемся самолете компании Lion Air летели 20 чиновников ведомства. По сообщениям индонезийской газеты Straits Times, глава авиакомпании Эдвард Сирайт подтвердил, что у самолета были технические проблемы после рейса, совершенного накануне, однако они были устранены. Как отметил Сирайт, "самолет был в надлежащем для полета состоянии".

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>