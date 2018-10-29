МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Неправильное отображение скорости на приборах вследствие закупорки приемников воздушного давления могло спровоцировать катастрофу самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. На данный момент спасатели обнаружили шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета у берегов Индонезии, сообщил РИА Новости ранее в понедельник представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).

"Как следует из данных ADS-B (технология, позволяющая наблюдать движение воздушных судов и получать аэронавигационную информацию — ред.), экипаж докладывал дистпетчеру: Airspeed Unreliable — "ненадежная скорость полета". Действительно, по данным системы, в течение пяти минут на высоте примерно 1,5 тысяч метров скорость воздушного судна непрерывно менялась в диапазоне от 555 километров в час до 611 километров в час", — заявил Галенко РИА Новости.

Предыдущий полет лайнера (рейс JT043) показал сходные неустойчивые значения на высоте и воздушной скорости после взлета, продолжил он. "Если верить техническому журналу этого рейса, выложенному на сайте Aviation Safety Network, через восемь минут значения стабилизировались. Там отмечается, что "воздушная скорость ненадежна и не согласуется с показателем после взлета", — добавил собеседник агентства.

По его словам, версию обледенения приемников воздушного давления можно исключить, так как на высоте полета температура была плюсовая. "Остается только версия о механической закупорке трубок Пито вследствие попадания туда насекомых или мелкой живности во время предыдущей и текущей стоянки самолета", — считает эксперт. Однако, как отметил Галенко, такой отказ не критичен, так как другие дублирующие источники путевой скорости (например, GPS) достаточно надежно позволяют пилотировать самолет.

"К сожалению, в условиях двухчленного экипажа такие ситуации вызывают конфликт между командиром и вторым пилотом в части принятия единственно правильного и согласованного решения. Видимо, это и стало основной предпосылкой к катастрофе", — добавил он, отметив, что эта катастрофа — крупнейшая по числу человеческих жертв с 2015 года.