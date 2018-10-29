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Эксперт назвал факторы, которые могли привести к крушению Boeing

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Крушение Boeing 737 в Индонезии (32)
(обновлено: 13:20 29.10.2018)
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© AFP 2018 / ROSLAN RAHMANСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air. Архивное фотоСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air. Архивное фото
© AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Неправильное отображение скорости на приборах вследствие закупорки приемников воздушного давления могло спровоцировать катастрофу самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Глава Lion Air: у рухнувшего в Индонезии самолета были технические проблемы
Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. На данный момент спасатели обнаружили шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета у берегов Индонезии, сообщил РИА Новости ранее в понедельник представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).

"Как следует из данных ADS-B (технология, позволяющая наблюдать движение воздушных судов и получать аэронавигационную информацию — ред.), экипаж докладывал дистпетчеру: Airspeed Unreliable — "ненадежная скорость полета". Действительно, по данным системы, в течение пяти минут на высоте примерно 1,5 тысяч метров скорость воздушного судна непрерывно менялась в диапазоне от 555 километров в час до 611 километров в час", — заявил Галенко РИА Новости.

Предыдущий полет лайнера (рейс JT043) показал сходные неустойчивые значения на высоте и воздушной скорости после взлета, продолжил он. "Если верить техническому журналу этого рейса, выложенному на сайте Aviation Safety Network, через восемь минут значения стабилизировались. Там отмечается, что "воздушная скорость ненадежна и не согласуется с показателем после взлета", — добавил собеседник агентства.

Крушение Boeing 737 в Индонезии
© REUTERS / Willy KurniawanСамолет упал в море в районе западного побережья острова Ява.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява. 29 октября 2018 года
© REUTERS / Willy Kurniawan
Самолет упал в море в районе западного побережья острова Ява.
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSПервое сообщение о том, что в воде нашли крупные обломки авиалайнера, поступило от моряков в 06.45.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Первое сообщение о том, что в воде нашли крупные обломки авиалайнера, поступило от моряков в 06.45.
© AFP 2018 / Resmi MalauВ самолете летели 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Все они погибли.Спасательная команда отправляется на поиски выживших на месте крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Resmi Malau
В самолете летели 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Все они погибли.
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSСреди пассажиров Boeing были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии, сотрудники Службы по госактивам и аукционам и офиса Службы госказначейства.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Среди пассажиров Boeing были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии, сотрудники Службы по госактивам и аукционам и офиса Службы госказначейства.
© REUTERS / Antara Foto/PT PertaminaПеред тем, как исчезнуть с радаров, самолет запросил возвращение в аэропорт.Поисковая операция на месте крушения Boeing737 в Индонезии
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina
Перед тем, как исчезнуть с радаров, самолет запросил возвращение в аэропорт.
© AP Photo / Hadi SutrisnoГлава Lion Air, которой принадлежал Boeing, рассказал, что у лайнера после совершенного накануне рейса были технические проблемы, но их устранили.Родственники пассажиров самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии. 29 октября 2018 года
© AP Photo / Hadi Sutrisno
Глава Lion Air, которой принадлежал Boeing, рассказал, что у лайнера после совершенного накануне рейса были технические проблемы, но их устранили.
© AFP 2018 / Fajrin RaharjoСамолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.Родственник пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява в международном аэропорту Сукарно-Хатта, в Тангеранге. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Fajrin Raharjo
Самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSВласти Индонезии ведут операцию по поиску пассажиров рухнувшего авиалайнера.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Власти Индонезии ведут операцию по поиску пассажиров рухнувшего авиалайнера.
© AFP 2018 / Resmi MalauНа место крушения отправили военные корабли, персонал военно-морских сил и команду водолазов.Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Resmi Malau
На место крушения отправили военные корабли, персонал военно-морских сил и команду водолазов.
© AFP 2018 / Fajrin RaharjoСпасатели нашли шесть тел погибших пассажиров.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява, в аэропорту Сукарно-Хатта, Джакарта, Индонезия. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Fajrin Raharjo
Спасатели нашли шесть тел погибших пассажиров.
© AP Photo / Tatan SyuflanaПрезидент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява в международном аэропорту Сукарно-Хатта, в Тангеранге. 29 октября 2018 года
© AP Photo / Tatan Syuflana
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.
© REUTERS / Willy KurniawanВ России разделяют скорбь тех, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких, отметил президент Владимир Путин и передал индонезийскому коллеге соболезнования в связи с трагедией.Пассажиры около стойки Lion Air в Международном аэропорту Сукарно-Хатта около Джакарты, Индонезия. 29 октября 2018
© REUTERS / Willy Kurniawan
В России разделяют скорбь тех, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких, отметил президент Владимир Путин и передал индонезийскому коллеге соболезнования в связи с трагедией.
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По его словам, версию обледенения приемников воздушного давления можно исключить, так как на высоте полета температура была плюсовая. "Остается только версия о механической закупорке трубок Пито вследствие попадания туда насекомых или мелкой живности во время предыдущей и текущей стоянки самолета", — считает эксперт. Однако, как отметил Галенко, такой отказ не критичен, так как другие дублирующие источники путевой скорости (например, GPS) достаточно надежно позволяют пилотировать самолет.

"К сожалению, в условиях двухчленного экипажа такие ситуации вызывают конфликт между командиром и вторым пилотом в части принятия единственно правильного и согласованного решения. Видимо, это и стало основной предпосылкой к катастрофе", — добавил он, отметив, что эта катастрофа — крупнейшая по числу человеческих жертв с 2015 года.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Крушение самолета в Индонезии
© РИА Новости, Инфографика
Крушение самолета в Индонезии
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