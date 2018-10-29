Президент Зимбабве планирует посетить Россию в январе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Зимбабве, лидер правящей партии Эммерсон Мнангагва планирует посетить Россию в январе, заявил РИА Новости зимбабвийский посол в Москве Майк Николас Санго.

"(Президент Мнангагва) едет в январе. Он публично заявил, что посетит Россию… Мы пытаемся организовать бизнес-форум. Мы бы хотели, чтобы (президент) обратился к (участникам бизнес-форума — ред.), когда приедет в Москву", — заявил Санго.

Он отметил, что во время визита президент планирует обсудить ряд вопросов с российским президентом Владимиром Путиным, и выразил надежду на то, что "состоится ответный визит".

Также посол отметил, что Зимбабве надеется на инвестиции со стороны России в сферу сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, зеленых технологий, транспортную инфраструктуру, здравоохранение и систему подачи воды, которые помогут стране справиться с экономическим кризисом.

"Наши российские коллеги знают об этих проблемах (экономическом кризисе), и я думаю, они знают, как будут помогать. Мы не просим пожертвований, мы просим инвестиций", — заявил Санго. Посол добавил, что "как только увеличатся инвестиции, вырастет производство, экспорт, в конечном итоге мы окажемся в лучшей ситуации".

Санго также выразил надежду на то, что Россия будет настаивать на снятии санкций западными странами с Зимбабве, и отметил, что сотрудничество двух стран в военной сфере "растет с каждым днем".