Президент Зимбабве планирует посетить Россию в январе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Зимбабве, лидер правящей партии Эммерсон Мнангагва планирует посетить Россию в январе, заявил РИА Новости зимбабвийский посол в Москве Майк Николас Санго.
Он отметил, что во время визита президент планирует обсудить ряд вопросов с российским президентом Владимиром Путиным, и выразил надежду на то, что "состоится ответный визит".
Также посол отметил, что Зимбабве надеется на инвестиции со стороны России в сферу сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, зеленых технологий, транспортную инфраструктуру, здравоохранение и систему подачи воды, которые помогут стране справиться с экономическим кризисом.
Санго также выразил надежду на то, что Россия будет настаивать на снятии санкций западными странами с Зимбабве, и отметил, что сотрудничество двух стран в военной сфере "растет с каждым днем".