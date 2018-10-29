В Кремле рассчитывают продолжить взаимодействие с Бразилией после выборов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кремль рассчитывает на продолжение взаимодействия с Бразилией после выборов нового президента, президент РФ Владимир Путин направит поздравление избранному главе государства Жаиру Болсонару, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Бразилии в воскресенье прошёл второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%.

"Безусловно, Бразилия — это важный партнер Российской Федерации. Вы знаете, что мы очень внимательно относимся к развитию наших двухсторонних отношений и также к нашему взаимодействию в рамках многосторонних форматов. Мы надеемся, что это взаимодействие будет продолжено, и, безусловно, избранный президент получит поздравления от президента Российской Федерации, мы проинформируем", — заявил Песков журналистам.