Песков прокомментировал ситуацию с журналом The New Times

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Штраф журналу The New Times в 22 миллиона рублей определен в строгом соответствии с законодательством; если это СМИ прекратит существование, можно будет только сожалеть, но закон есть закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Защита намерена обжаловать это решение.

"Если не будет журнала, то, конечно, это скорее плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть. Но с другой стороны, есть закон. Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством. Поэтому штраф в размере той суммы, которую издание получало, это то решение, которое было принято Роскомнадзором. Здесь в данном случае все в строгом соответствии с законодательством", — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин в конце ноября минувшего года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на признание RT America иностранным агентом.