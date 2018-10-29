Парламент Армении повторно отклонил поправки в Избирательный кодекс

ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении на заседании в понедельник во второй раз отклонило представленные правительством поправки в Избирательный кодекс, которые снижают проходной порог на выборах.

"За законопроект проголосовали 62 депутата (при необходимых 63 — ред.), против – два. Решение не принято", — сказала, оглашая итоги голосования, вице-спикер парламента Арпине Ованнисян.

Шестнадцатого октября правительство Армении одобрило проект поправок в Избирательный кодекс и ряд смежных законов. Предлагаемые изменения предусматривают отмену рейтинговой системы голосования и снижение проходного порога: для партий — с 5% до 4%, для партийных блоков — с 7% до 6%. Кроме того, согласно проекту поправок, в Национальном собрании гарантируется присутствие как минимум четырех политически сил вместо прежних трех.

Парламент 22 октября отклонил поправки. Тогда за законопроект проголосовали 54 депутата при необходимых 63. Ранее бывшая правящая, а ныне оппозиционная Республиканская партия Армении заявила, что выступает против поправок, аргументируя это тем, что успешное реформирование Избирательного кодекса требует широких обсуждений, участия в них общества и политических сил.