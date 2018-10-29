Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС, заявили источники

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), сообщило Рейтер со ссылкой на партийные источники.

По словам собеседников агентства, Меркель рассказала о своих планах другим лидерам партии. Выборы главы ХДС должны состояться в начале декабря.

Политик возглавляет партию с 2000 года. Ее отказ от лидерства может означать внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера ФРГ. Очередные выборы председателя федерального правительства пройдут в 2022-м. В марте Меркель избрали на этот пост четвертый раз подряд.

В то же время агентство DPA со ссылкой на информированные источники сообщает, что Меркель намерена остаться на посту главы государства, несмотря на отказ от лидерства в партии.

Изначально она собиралась вновь баллотироваться на пост главы партии, но, как отмечает журнал Spiegel, политик, очевидно, изменила планы после очередной провальной победы ХДС на земельных выборах в Гессене, свидетельствующей о серьезном падении рейтинга партии.

Как пишет Spiegel, намерение Меркель остаться канцлером вызывает удивление, поскольку она всегда делала акцент на том, что председательство в партии и пост главы правительства неразрывно связаны.

Кризис консерваторов

В сентябре рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Меркель опустился до рекордно низкого показателя в 28%. Кроме того, после прошлогодних выборов нестабильная политическая ситуация наблюдается в бундестаге.

Традиционные правящие партии лишь спустя полгода смогли сформировать правительство, однако опросы общественного мнения и октябрьские выборы в ландтаг Баварии показали падение поддержки партий коалиции — прежде всего Социал-демократической партии Германии.

В немецкой прессе регулярно звучит мнение, что возможен скорый распад коалиции СДПГ и блока Христианско-демократической партии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). По мнению экспертов, на очередные выборы канцлера христианские демократы могут пойти без Меркель.