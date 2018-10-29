НАТО возвращает Европу к временам "холодной войны", заявили в МИД России

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. НАТО, пытаясь сдерживать Россию, провоцирует гонку вооружений и возвращает Европу к временам "холодной войны", Москва вынуждена реагировать, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"То, что делает НАТО на восточном фланге, можно это охарактеризовать как создание военного потенциала, способного проецировать силу в направлении России. Если говорить военным языком, то речь идет о неких военных приготовлениях. Это, конечно, очень тревожно, потому что мы вынуждены на это реагировать и политическим, и военным путем, принимая военно-технические меры предосторожности. Тем самым развитие, которое запущено альянсом, оно чревато не только восстановлением политико-военного климата холодной войны, но и чревато новой гонкой вооружений", — сказал дипломат во время экспертной дискуссии "Будущее НАТО и интересы России" на площадке клуба "Валдай".

"НАТО не смогла вписаться в требования современной архитектуры, по большому счету, проблема состоит в том, что НАТО себя чувствует комфортно в ситуации времен холодной войны, и своими практическими действиями сегодня и военным строительством эту атмосферу воссоздает", — подчеркнул он.