Оптическая иллюзия с котом позабавила пользователей Сети

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, опубликованную на Reddit.

This picture of a crow is interesting because…it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 октября 2018 г.

На фото изображен кот, который смотрит на автора снимка снизу вверх, слегка наклонив голову, из-за чего его ухо напоминает клюв ворона.

В комментариях к записи пользователи заметили, что искусственный интеллект — программа для распознавания фото — не смог разобраться в ситуации и ошибочно определил, что на фото запечатлен американский ворон.

Google reverse image search says… not just a crow, but specifically an american crow pic.twitter.com/bGETqRWki1 — Reed Mideke (@reedmideke) 28 октября 2018 г.

"Это блестящее, великолепное фото. Настоящий обман зрения", — отмечают участники обсуждения.

С момента публикации твит с иллюзий собрал более 33 тысяч ретвитов и 99 тысяч лайков.