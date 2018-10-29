Южная Корея подняла истребители для сопровождения китайского самолета

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. ВВС Южной Кореи подняли в понедельник истребители F-15K и KF-16 после того, как военный самолет КНР вторгся в южнокорейскую зону опознавания противовоздушной обороны (KADIZ).

Как отмечается в сообщении объединенного командования начальников штабов, китайский самолет вошел в опознавательную зону в районе острова Чеджудо в первый раз около десяти утра по местному времени (04.00 мск) и покинул ее примерно через полчаса.

Спустя час самолет Китая вновь вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи в районе города Пхохан на востоке страны. Китайский самолет окончательно покинул регион около 15 часов по местному времени (09.00 мск), уточняется в заявлении.

Нарушения воздушного пространства Южной Кореи китайским самолетом зафиксировано не было.

Как сообщает, в свою очередь, агентство Ренхап со ссылкой на источники, южнокорейские военные полагают, что это был многоцелевой самолет Shaanxi Y-9. За текущий год самолеты КНР вторгаются в южнокорейскую зону опознавания противовоздушной обороны без предварительного уведомления уже шестой раз.