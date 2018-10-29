ЦИК Армении опроверг информацию о проведении выборов в парламент 9 декабря

ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. ЦИК Армении не подтвердил информацию депутата от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна о проведении внеочередных выборов в парламент 9 декабря.

В понедельник на заседании парламента зампред РПА заявил, что, по его данным, "через посольства Армении в различных европейских столицах называется дата внеочередных выборов — 9 декабря, уже готовятся наблюдательные миссии для этой даты".

При этом пресс-секретарь Центризбиркома Армении Эрмине Арутюнян сообщила РИА Новости, что выборы пока официально не назначены. "Пока официально выборы не назначены", — сказала она.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов премьера Никола Пашиняна провести досрочные парламентские выборы в декабре. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера.

Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Пашинян поручил уволить министров, которые проголосовали за поправки. Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически приведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном.

В свою очередь вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.