В МИД назвали условие нормализации отношений с НАТО

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Если НАТО не откажется от конфронтации, возвращения к нормальным отношениям альянса с Москвой быть не может, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"На сегодняшний день для нас очевидно, что если возвращаться к отношениям Россия-НАТО, не может быть восстановления нормальности, если не произойдет отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию", — заявил Грушко на экспертной дискуссии "Будущее НАТО: источники неопределённости и возможные сценарии развития".

Москва ранее неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.