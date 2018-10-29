Москалькова назвала процесс над Вышинским репрессией со стороны Украины

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами провела параллель между политическими репрессиями и делом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Его (Вышинского) измена заключается только в том, что он писал то, что он думает. Это и есть репрессия. Это преследование за свободу слова", — заявила Москалькова.

Федеральный омбудсмен открыла акцию "Возвращение имён" у Соловецкого камня, назвав имя одной из миллионов жертв политических репрессий, которые происходили в СССР в 1920-50-е годы.

Участники церемонии по очереди называли имена людей, погибших в результате ложных обвинений. Своё почтение погибшим выразили бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин и председатель СПЧ Михаил Федотов.

Любой желающий может прийти до 22.00 к Соловецкому камню и зачитать имена граждан, которые преследовались в СССР по политическим мотивам в 1920-1950 годах.

Акция "Возвращение имён", посвящённая жертвам политических репрессий, организована Международным обществом "Мемориал". Ежегодно 29 октября на Лубянке у Соловецкого камня собираются граждане, желающие почтить память пострадавших от политического террора.