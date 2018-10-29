Южная Корея поддерживает решение США об отмене учений ВВС

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Южная Корея поддерживает решение США о временной отмене крупномасштабных совместных учений ВВС двух стран Vigilant ACE, но считает необходимым поиск других путей расширения военного взаимодействия, заявил в ходе парламентских слушаний глава южнокорейского министерства обороны Чон Ген Ду.

Совместные американо-южнокорейские учения ВВС Vigilant ACE должны были пройти в декабре. Однако в середине октября издание Defense Post со ссылкой на официального представителя Пентагона Дану Уайт сообщило о решении США временно отменить маневры.

В декабре прошлого года США проводили самые крупномасштабные учения ВВС Vigilant ACE в Южной Корее, задействовав около 230 самолетов. Тогда бомбардировщик B-1B провел учения по поражению целей на полигоне недалеко от границы с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо.

"Мы поддерживаем (решение США — ред.). Даже в случае временной отмены (учений — ред.) мы намерены предложить альтернативные меры (взаимодействия — ред.) в ходе консультативной встречи по безопасности, которая пройдет в США", — цитирует слова глава минобороны Южной Кореи агентство Ренхап.

Ранее Южная Корея заявляла о планах провести собственные учения ВВС до конца этого года.