Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с крушением Boeing, отметив, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял в катастрофе своих близких, сообщает пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжелый час", — говорится в телеграмме.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Несколько фрагментов человеческих тел и предметов было найдено на месте крушения, заявил ранее в понедельник представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>