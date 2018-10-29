Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил рассмотрение дела о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Суд ранее перешел к стадии прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты, а суд находится под политическим давлением. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает это решение незаконным. Несмотря на это, свою позицию в рамках прений уже высказала сторона обвинения, а также бесплатный государственный и частный адвокаты.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Частный адвокат Януковича Александр Байдык предоставил суду справку о том, что он находился в больнице и не смог присутствовать на предыдущих заседаниях. Суд дал Байдыку возможность продолжить свое выступление в рамках прений.

Адвокат также передал просьбу экс-президента о том, чтобы Янукович мог выступить с последним словом, а также попросил дать адвокатам необходимое время для завершения выступления в рамках прений.

"Дата последнего слова будет отдельно согласована со стороной защиты", — отметил судья.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.