Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил рассмотрение дела о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Частный адвокат Януковича Александр Байдык предоставил суду справку о том, что он находился в больнице и не смог присутствовать на предыдущих заседаниях. Суд дал Байдыку возможность продолжить свое выступление в рамках прений.
"Дата последнего слова будет отдельно согласована со стороной защиты", — отметил судья.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.