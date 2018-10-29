Президент Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением самолета

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета у берегов страны, сообщает издание Straits Times.

Видодо выступил с обращением на телевидении в понедельник. Он заявил, что правительство Индонезии сосредоточено на поисковых и спасательных операциях.

"Утром я дал распоряжение… немедленно провести расследование и спасательные операции… Я глубоко переживаю за семьи жертв, но мы надеемся, что они будут сохранять спокойствие, пока на месте крушения работают поисковые и спасательные группы".

Президент отметил, что также дал распоряжение Национальному агентству по безопасности транспорта "немедленно расследовать произошедшее и представить результаты как можно скорее".

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>