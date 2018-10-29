Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в понедельник у офиса избирательной комиссии в столице Афганистана Кабуле, сообщил телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве у офиса избиркома.

"ИГ* взяла на себя ответственность за атаку террориста-смертника рядом с офисом избирательной комиссии в Кабуле", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter телеканала.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой представителя главы полиции Кабула сообщил, что взрыв произошел около 8.15 по местному времени (6.45 мск) у офиса независимой избирательной комиссии в Кабуле. Террорист привел в действие взрывное устройство и был идентифицирован полицией.

* Террористическая организация, запрещенная в России