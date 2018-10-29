Евреи Питтсбурга назвали политику Трампа причиной стрельбы в синагоге

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Питтсбургское отделение американской еврейской организации Bend The Arc разместило на официальном сайте открытое письмо лидеру США Дональду Трампу, выступив против его приезда в Питтсбург, так как считают, что стрельба в синагоге во многом вызвана именно "националистической" политикой президента.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал посетить Питтсбург, где в субботу во время стрельбы в синагоге были убиты 11 человек.

"В течение последних трех лет ваши слова и ваша политика воодушевляли растущее белое националистическое движение. Вы сами назвали убийцу злом, но вчерашнее насилие — непосредственная кульминация вашего влияния", — говорится в письме.

"Президент Трамп, вам не рады в Питтсбурге, пока вы полностью не осудите белый национализм… Вам не рады в Питтсбурге, пока вы не прекратите атаковать и подвергать опасности все меньшинства", — заявила еврейская организация.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.