Победа Болсонару была ожидаемой, считает эксперт

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Спрогнозировать победу избранного президента Бразилии Жаира Болсонару было можно, но все ожидали непредсказуемых шагов со стороны левых, которых не произошло, считает профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России Людмила Окунева.

В Бразилии в воскресенье прошёл второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов, кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%.

"В Бразилии все бывает непредсказуемо и неожиданно. Поскольку борьба была очень ожесточенной и острой, то было трудно спрогнозировать. Понятно было, что, скорее всего, придет к власти Болсонару, но можно было ожидать совершенно непредсказуемых шагов со стороны левых, которые могли бы в теории изменить ситуацию. Но этого не произошло. Они старались это сделать, сменили тактику. Полностью переориентировались, поставили перед собой задачу создать единый политический фронт из всех левых, центристов и даже правоцентристов. Но это было уже поздно. Общественное мнение уже ушло далеко в своей поддержке правого популиста, такую работу им надо было начинать за год, за какое-то большое время, а за две недели у них ничего не вышло", — сказала эксперт в беседе с РИА новости.

Общество восприняло предвыборную кампанию Болсонару в первую очередь из-за кризиса в стране, казалось, что ему можно верить, другие политики были отвергнуты, так как люди уже знают их и не доверяют им, пояснила Окунева. По ее мнению, Болсонару малоизвестен как политик, его лозунги оказались притягательными. Бразильцы предполагают, что с новым президентом придет какое-то обновление, сказала эксперт. При этом предсказать шаги нового лидера пока невозможно, отмечает она.

"Что он будет делать, не знает сейчас никто, никаких прогнозов дать нельзя, потому что у него при наличии номинальной программы его образ действий складывался из его высказываний в социальных сетях. Но как это будет проводиться, как вы планируете проводить реформы, этого ничего не было сказано. Это все начнется с сегодняшнего дня, он начнет формировать правительство, и в течение двух месяцев у него есть время на переходный период", — сказала эксперт.