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Премьер Украины назвал обещание Тимошенко снизить цены на газ фантастикой

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (333)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЮлия Тимошенко. Архивное фотоЮлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал фантастикой обещание лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вернуть предыдущие тарифы на газ для населения.

Подготовка избирательного участка к выборам президента Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования. Тимошенко резко раскритиковала это решение и пообещала, что после "прихода к власти" ее команда снизит тарифы на газ до "рентабельной адекватной цены".

"Я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение (относительно цены на газ — ред.), реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать 20 миллиардов долларов. Все расчеты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня 16,6 миллиарда долларов. Может, эти защитники обездоленных договорятся с Международным валютным фондом, Европейским союзом, Всемирным банком о том, что это условие ликвидируется?" — сказал премьер в интервью украинскому агентству "Укринформ", опубликованном в понедельник.

По словам Гройсмана, у его правительства было два варианта – договориться с МВФ о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество или войти в дефолт. "Это банкротство страны. И этого невозможно было допустить", — отметил премьер.

Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Гройсман напомнил, что эти обязательства страны перед МВФ возникли еще с 2008 года.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.

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