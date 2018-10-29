Глава ЦИК Грузии рассказала, как прошли выборы президента

Наблюдатели на одном из избирательных участков в Тбилиси во время выборов президента Грузии. Архивное фото

Наблюдатели на одном из избирательных участков в Тбилиси во время выборов президента Грузии. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 29 окт – РИА Новости. Глава ЦИК Грузии Тамара Жвания заявила, что выборы президента в стране прошли в спокойной обстановке, без особых инцидентов.

За должность президента в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки почти 100% бюллетеней, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,75%.

"Выборы прошли в основном в спокойной обстановке, особых инцидентов не было, кроме небольших процедурных нарушений, — заявила Жвания в понедельник на брифинге.

Она поблагодарила за сотрудничество всех сотрудников ЦИК, наблюдателей и журналистов.

Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.