Глава ЦИК Грузии рассказала, как прошли выборы президента

ТБИЛИСИ, 29 окт – РИА Новости. Глава ЦИК Грузии Тамара Жвания заявила, что выборы президента в стране прошли в спокойной обстановке, без особых инцидентов.
"Выборы прошли в основном в спокойной обстановке, особых инцидентов не было, кроме небольших процедурных нарушений, — заявила Жвания в понедельник на брифинге.
Она поблагодарила за сотрудничество всех сотрудников ЦИК, наблюдателей и журналистов.
Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.