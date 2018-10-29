В России следят за ходом избирательной кампании в Грузии, заявил Косачев

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России внимательно следят за ходом избирательной кампании в Грузии, где наблюдается противостояние действующих властей и объединенной оппозиции, в которую входит партия экс-президента Михаила Саакашвили, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В воскресенье в Грузии прошли президентские выборы, ни один из кандидатов не одержал победу в первом туре. Согласно результатам обработки почти 100% бюллетеней, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузиснкая мечта", набирает 38,6% голосов, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе — 37,75%.

"С учетом особенностей государственного устройства Грузии формально президент обладает весьма ограниченными полномочиями. Но это только формально. В данном случае во втором туре речь пойдёт о столкновении курса действующей власти и курса оппозиции, ассоциирующей себя с властью предыдущей", — отметил Косачев.

Он подчеркнул, что в полномочия президента входит помилование. "Не могу исключать, что именно это полномочие может оказаться востребованным в случае победы одного из кандидатов в отношении одного из бывших президентов, находящихся сейчас в бегах. А вот это будет иметь уже весьма неприятные последствия для внутригрузинских политических процессов в дальнейшем", — добавил сенатор.

"Будем внимательно наблюдать, в конце концов, речь идёт о ситуации в соседней для России стране, к народу которой у россиян сохраняются самые добрые чувства", — заключил парламентарий.