На месте крушения самолета в Индонезии нашли взорвавшийся топливный бак

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Взорвавшийся топливный бак самолета самолета Lion Air обнаружен на месте крушения, сообщил РИА Новости представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).

"Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает", — заявил собеседник агентства.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

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