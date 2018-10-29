ВМС Индонезии направили корабли на место крушения самолета

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ВМС Индонезии направляет военные корабли на место крушения самолета компании Lion, сообщает агентство Антара.

"Мы отправляем некоторое количество военных кораблей и персонал военно-морских сил", — приводит агентство заявление представителя ВМС Индонезии.

Также на место крушение авиалайнера была направлена команда водолазов.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.