Вице-премьера Армении обвинили в употреблении марихуаны

ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что собирается подать в суд на издание politik.am, обвинившего его в употреблении марихуаны

Ранее издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Авинян вместе с друзьями употреблял марихуану в здании правительства в рабочее время.

"Собираюсь предъявить судебный иск против politik.am из-за клеветы в мой адрес. Сообщаю, что в подобных ситуациях будут требовать не только публичного опровержения являющихся клеветническими фактических данных, но и компенсации, которую направлю на покрытие платы за обучение студентов факультетов журналистики, демонстрирующих высокую успеваемость", — написал Авинян на своей странице в Facebook.