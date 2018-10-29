МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава авиакомпании Lion Air заявил, что у рухнувшего у берегов Индонезии самолета были технические проблемы после рейса, совершенного накануне, но их устранили, сообщает издание Straits Times.

"Самолет был в надлежащем для полета состоянии. Была техническая проблема, о которой сообщили после предыдущего полета по маршруту Денпасар-Джакарта накануне вечером, и затем проблема была решена, а самолет допущен к полету сертифицированным инженером", — заявил на брифинге для СМИ главный исполнительный директор Lion Air Эдвард Сирайт.

По его словам, он уверен, пилоты компании действовали "в соответствии с надлежащими процедурами".

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

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