Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (233)

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 70 мин и танковых снарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 167 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.