Найдено тело одного погибшего при крушении самолета у берегов Индонезии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего пассажира после крушения самолета в Индонезии, сообщает национальное агентство страны по преодолению ЧС.

"Одно тело найдено и эвакуировано", — заявил РИА Новости представитель агентства.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). Первое сообщение, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.