МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении российских рыбаков с судна "Норд", задержанных на Украине, не дали результатов, поскольку этот вопрос постоянно политизируется, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что происходит препятствие воссоединению семьи, а также грубое нарушение прав человека и международных норм.
"Призываю общество Украины и органы власти посмотреть на эти события как на грубое нарушение прав человека и международных норм", — добавила Омбудсмен.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".