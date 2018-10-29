ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Чем грозит Трампу победа демократов на выборах в конгресс

03521
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп довольно часто жалуется на препятствия, чинимые демократами в конгрессе. При этом, большинство в обеих палатах до сих пор принадлежит его партии. Через неделю в стране пройдут промежуточные выборы, и демократическая партия имеет значительные шансы на то, чтобы отобрать у республиканцев контроль над палатой представителей конгресса.

Американские эксперты рассказали РИА Новости о возможных сценариях развития событий для Трампа в случае победы демократов. По их мнению, наиболее вероятным исходом станет либо запуск процедуры импичмента, либо инициирование новых расследований в отношении президента и его окружения.

Некоторые, впрочем, убеждены, что подобные устремления демократов окажут эффект бумеранга, нанеся удар по ним самим.

Сценарий №1: импичмент

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Cathal McNaughton
Трамп назвал свою победу на выборах "худшим, что случалось с Россией"
Одним из самых мрачных сценариев для Трампа является запуск процедуры импичмента в случае, если демократы получат контроль над палатой представителей (и, возможно, над сенатом). В Википедии даже появилась специальная страница под названием "Попытки импичмента Трампа" с довольно обширным материалом по указанной теме. Разговоры об устранении Трампа от власти начались, как бы странно это не звучало, еще до его прихода к власти. Тем не менее, ни одна инициатива демократов пока так и не увенчалась успехом. Но это может измениться в случае их победы на предстоящих выборах.

Том Дэвис, бывший конгрессмен, а в настоящее время директор отдела по отношениям с федеральным правительством в Deloitte, уверен, что если демократы получат большинство в палате представителей, то они инициируют процедуру импичмента.

"Избиратели-демократы хотят отстранить от власти Трампа. Три четверти из них сейчас хотят импичмента Трампа. И когда (спецпрокурор Роберт) Мюллер завершит расследование, вероятно, он не выставит президента в лучшем свете. Я ожидаю, что можно будет ожидать попыток по импичменту президента", — заявил Дэвис РИА Новости.

Однако, импичмент — не значит отстранение, уточняет бывший политик. "Импичмент — только первый шаг. Потом это идет в сенат. И даже если демократы возьмут сенат, им необходимо две трети голосов в сенате. Это очень высокая планка. Чтобы это сделать, мы должны будем увидеть гораздо больше, чем мы видим сейчас (по расследованию Мюллера — ред.). Мы не знаем, что покажет расследование Мюллера. Но (его итоги — ред.) должны быть довольно суровые, чтобы это смогло убедить 15-20 республиканцев проголосовать (в поддержку импичмента — ред.)", — подчеркнул собеседник агентства.

До этого процедура импичмента запускалась в США по отношению к трем президентам: 150 лет назад в 1868 году к Эндрю Джонсону, в 1974 году к Ричарду Никсону, и в 1998 году к Биллу Клинтону. Если Джонсона и Клинтона сенат оправдал, то по Никсону голосование не состоялось, поскольку он сам подал в отставку.

Кажется, дождь собирается
© Виталий Подвицкий
Кажется, дождь собирается

Сценарий №2: больше расследований

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп заявил, что не допустит политического насилия в США
Старший вице-президент фирмы по стратегическому планированию и исследованию опросов Winston Group Майра Миллер считает, что если демократы победят на выборах, то они постараются повысить значимость расследования спецпрокурора Мюллера по России.

"Демократы будут пытаться повысить значимость этого вопроса и больше переориентировать общественность на это. Посмотрим, с чем выйдет Мюллер. Пока это не произвело много результатов. Если демократы возьмут палату представителей, то они будут использовать это в попытке … начать больше расследований", — сказала Миллер РИА Новости.

Эксперт также полагает, что импичмент является "очень реалистичным" сценарием. "Они (демократы — ред.) говорят, что это то, что они будут делать, если они получат большинство в палате представителей", — добавила она.

Сценарий №3: эффект бумеранга

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера
На фоне подобных неблагоприятных прогнозов для Трампа есть и те, кто придерживается иного мнения. Бывший заместитель главы аппарата Белого дома Рик Дирборн считает, что, во-первых, импичмент является "крайне нереалистичным" сценарием, а, во-вторых, разговоры об этом ударят по самим же демократам перед выборами.

"Из-за этого они потеряют больше мест, чем приобретут. Посмотрите на то, когда республиканцы говорили об импичменте Билла Клинтона. Это вернулось бумерангом по ним. Когда мы начинаете говорить про импичмент президента другой партии, то это имеет эффект бумеранга. Это может повлиять на их собственную жизнь, их места (в конгрессе — ред.)", — заявил Дирборн РИА Новости.

Он отмечает, что так или иначе Мюллеру придется вскоре завершить свое расследование. "Многие предполагают, что это случится до конца года", — добавил Дирборн.

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

Очень спящий агент
© Виталий Подвицкий
Очень спящий агент
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена