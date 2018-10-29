Чем грозит Трампу победа демократов на выборах в конгресс

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп довольно часто жалуется на препятствия, чинимые демократами в конгрессе. При этом, большинство в обеих палатах до сих пор принадлежит его партии. Через неделю в стране пройдут промежуточные выборы, и демократическая партия имеет значительные шансы на то, чтобы отобрать у республиканцев контроль над палатой представителей конгресса.

Американские эксперты рассказали РИА Новости о возможных сценариях развития событий для Трампа в случае победы демократов. По их мнению, наиболее вероятным исходом станет либо запуск процедуры импичмента, либо инициирование новых расследований в отношении президента и его окружения.

Некоторые, впрочем, убеждены, что подобные устремления демократов окажут эффект бумеранга, нанеся удар по ним самим.

Сценарий №1: импичмент

Одним из самых мрачных сценариев для Трампа является запуск процедуры импичмента в случае, если демократы получат контроль над палатой представителей (и, возможно, над сенатом). В Википедии даже появилась специальная страница под названием "Попытки импичмента Трампа" с довольно обширным материалом по указанной теме. Разговоры об устранении Трампа от власти начались, как бы странно это не звучало, еще до его прихода к власти. Тем не менее, ни одна инициатива демократов пока так и не увенчалась успехом. Но это может измениться в случае их победы на предстоящих выборах.

Том Дэвис, бывший конгрессмен, а в настоящее время директор отдела по отношениям с федеральным правительством в Deloitte, уверен, что если демократы получат большинство в палате представителей, то они инициируют процедуру импичмента.

"Избиратели-демократы хотят отстранить от власти Трампа. Три четверти из них сейчас хотят импичмента Трампа. И когда (спецпрокурор Роберт) Мюллер завершит расследование, вероятно, он не выставит президента в лучшем свете. Я ожидаю, что можно будет ожидать попыток по импичменту президента", — заявил Дэвис РИА Новости.

Однако, импичмент — не значит отстранение, уточняет бывший политик. "Импичмент — только первый шаг. Потом это идет в сенат. И даже если демократы возьмут сенат, им необходимо две трети голосов в сенате. Это очень высокая планка. Чтобы это сделать, мы должны будем увидеть гораздо больше, чем мы видим сейчас (по расследованию Мюллера — ред.). Мы не знаем, что покажет расследование Мюллера. Но (его итоги — ред.) должны быть довольно суровые, чтобы это смогло убедить 15-20 республиканцев проголосовать (в поддержку импичмента — ред.)", — подчеркнул собеседник агентства.

До этого процедура импичмента запускалась в США по отношению к трем президентам: 150 лет назад в 1868 году к Эндрю Джонсону, в 1974 году к Ричарду Никсону, и в 1998 году к Биллу Клинтону. Если Джонсона и Клинтона сенат оправдал, то по Никсону голосование не состоялось, поскольку он сам подал в отставку.

Сценарий №2: больше расследований



Старший вице-президент фирмы по стратегическому планированию и исследованию опросов Winston Group Майра Миллер считает, что если демократы победят на выборах, то они постараются повысить значимость расследования спецпрокурора Мюллера по России.

"Демократы будут пытаться повысить значимость этого вопроса и больше переориентировать общественность на это. Посмотрим, с чем выйдет Мюллер. Пока это не произвело много результатов. Если демократы возьмут палату представителей, то они будут использовать это в попытке … начать больше расследований", — сказала Миллер РИА Новости.

Эксперт также полагает, что импичмент является "очень реалистичным" сценарием. "Они (демократы — ред.) говорят, что это то, что они будут делать, если они получат большинство в палате представителей", — добавила она.

Сценарий №3: эффект бумеранга



На фоне подобных неблагоприятных прогнозов для Трампа есть и те, кто придерживается иного мнения. Бывший заместитель главы аппарата Белого дома Рик Дирборн считает, что, во-первых, импичмент является "крайне нереалистичным" сценарием, а, во-вторых, разговоры об этом ударят по самим же демократам перед выборами.

"Из-за этого они потеряют больше мест, чем приобретут. Посмотрите на то, когда республиканцы говорили об импичменте Билла Клинтона. Это вернулось бумерангом по ним. Когда мы начинаете говорить про импичмент президента другой партии, то это имеет эффект бумеранга. Это может повлиять на их собственную жизнь, их места (в конгрессе — ред.)", — заявил Дирборн РИА Новости.

Он отмечает, что так или иначе Мюллеру придется вскоре завершить свое расследование. "Многие предполагают, что это случится до конца года", — добавил Дирборн.

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.