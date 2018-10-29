Власти Индонезии продолжают операцию по поиску пассажиров упавшего Boeing

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти продолжают операцию по поиску пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение у берегов Индонезии, сообщил РИА Новости представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).
Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В Lion Air указали, что самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.