БАНГКОК, 29 окт — РИА Новости. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося утром в понедельник в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

"Официального ответа на наш запрос в Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии мы пока не получили. Неофициальные списки находившихся на борту пассажиров и членов экипажа пока опубликованы только местными СМИ. Мы проанализировали эти списки — там только индонезийские фамилии, так что, по предварительным данным, на борту россиян не было", — сообщил агентству дипломат.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В Lion Air указали, что самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>