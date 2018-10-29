Разбившийся у берегов Индонезии самолет был исправен, заявили в Lion Air

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение у берегов Индонезии, был признан исправным, сообщается в заявлении авиакомпании Lion Air, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации Lion Air с 15 августа 2018 года. Самолет был объявлен пригодным к эксплуатации", — говорится в заявлении.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.