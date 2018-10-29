Мексиканцы выступили против строительства нового аэропорта в Мехико

МЕХИКО, 29 окт — РИА Новости. Граждане Мексики высказались против строительства нового аэропорта рядом со столицей страны, проект которого уже реализуется с 2015 года.

По итогам подсчета голосов, за данный проект высказалось только 29% участников опроса, против — 71%. При этом общее число проголосовавших было невелико — менее 1,1 миллиона человек при населении страны примерно в 130 миллионов.

"За проект аэропорта выступили 310 тысяч человек, против — 747 тысяч",- заявил в прямом телеэфире глава фонда Rosenblueth, организатора референдума, Энрике Кальдерон Альсати.

Опрос граждан проводился по инициативе будущего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, вступающего в должность 1 декабря. Он считает, что реализуемый проект слишком дорог, и у бюджета нет средств для его продолжения. При этом ранее он успокоил участвующих в проекте бизнесменов, пообещав им сохранение контрактов, которые будут реализовываться в случае отказа от аэропорта в районе Тескоко на базе ВВС "Санта-Люсия". Там Лопес Обрадор предлагает построить две дополнительные ВПП, а также модернизировать уже имеющийся аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса, чтобы решить проблему с растущим пассажиропотоком.

Проект нового аэропорта в Тескоко был разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро, зятем одного из самых богатых людей мира Карлоса Слима. Он должен был стать крупнейшим инфраструктурным проектом уходящего президента Энрике Пеньи Ньето.