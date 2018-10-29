Посольство в Индонезии выясняет, были ли россияне на борту упавшего Boeing

БАНГКОК, 29 окт — РИА Новости. Посольство России в Индонезии выясняет, были ли россияне на борту разбившегося утром в понедельник лайнера Boeing 737, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Денис Тетюшин.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. Индонезийский новостной портал Detik.com сообщает, что в момент катастрофы на борту самолета находились 189 человек.

"Пока никакой информации о россиянах на борту этого рейса у нас нет. Мы направили официальный запрос в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии, сейчас ждем их ответа", — сообщил агентству дипломат.

"Список членов экипажа погибшего лайнера уже опубликован. Среди членов экипажа россиян нет", — добавил он.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.