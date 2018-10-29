У офиса Независимой избирательной комиссии в Кабуле прогремел взрыв

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел у офиса Независимой избирательной комиссии в столице Афганистана, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой представителя главы полиции Кабула.

По данным телеканала, взрыв произошел около 8.15 по местному времени (6.45 мск). Число пострадавших или погибших не уточняется.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.