В Китае число погибших в результате обвала на шахте достигло 19

ПЕКИН, 29 окт — РИА Новости. Число жертв обвала на одной из угольных шахт китайской восточной провинции Шаньдун увеличилось до 19, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обвал горных пород произошел поздно вечером 20 октября на одной из угольных шахт в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун в результате горного удара. На момент обвала в шахте находились 334 человека, 312 успели оперативно подняться на поверхность, однако 22 горняка остались под землей.
В результате поисково-спасательной операции удалось спасти только одного человека, два горняка все еще числятся пропавшими без вести.