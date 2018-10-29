В Китае число погибших в результате обвала на шахте достигло 19

ПЕКИН, 29 окт — РИА Новости. Число жертв обвала на одной из угольных шахт китайской восточной провинции Шаньдун увеличилось до 19, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 13 жертвах.

Обвал горных пород произошел поздно вечером 20 октября на одной из угольных шахт в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун в результате горного удара. На момент обвала в шахте находились 334 человека, 312 успели оперативно подняться на поверхность, однако 22 горняка остались под землей.

В результате поисково-спасательной операции удалось спасти только одного человека, два горняка все еще числятся пропавшими без вести.