Экипаж разбившегося лайнера Lion Air хотел вернуться в аэропорт вылета

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Lion Air запросил возвращение в аэропорт перед тем, как исчезнуть с радаров и рухнуть у берегов Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя министерства транспорта Бамбанга Эрвана (Bambang Ervan).

Ранее интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas) сообщила, что Boeing 737 авиакомпании Lion Air, с которым утром была потеряна связь, упал в море в районе западного побережья острова Ява в Индонезии. Как сообщает Jakarta Post, на борту упавшего самолета было 189 человек, 181 пассажир, в том числе 3 детей, а также восемь членов экипажа.

"Самолет запросил у авиадиспетчерской службы возвращение на базу перед тем, как исчезнуть с радаров", — заявил Эрван агентству.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило от моряков в 06.45 (02.45 мск).

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.