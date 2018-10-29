Компания Boeing мониторит ситуацию в связи с крушением самолета в Индонезии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Компания Boeing мониторит ситуацию в связи с крушением самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, сообщается в заявлении компании в Twitter.

Ранее интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas) сообщила, что Boeing 737 авиакомпании Lion Air, с которым утром была потеряна связь, упал в море в районе западного побережья острова Ява в Индонезии. Индонезийский новостной портал Detik.com сообщил, что в момент катастрофы на борту самолета находились 188 человек.

"Boeing знает о сообщениях, связанных с инцидентом с самолетом, и внимательно мониторит ситуацию", — говорится в заявлении.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило от моряков в 06.45 (02.45 мск).

Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 29 октября 2018 г.

​Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.