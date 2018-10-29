МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту рухнувшего у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air, сообщает Jakarta Post.
Ранее интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas) сообщила, что Boeing 737 авиакомпании Lion Air, с которым утром была потеряна связь, упал в море в районе западного побережья острова Ява в Индонезии.
Издание отмечает, что общее число находящихся на самолете человек составляло 189. Представитель министерства транспорта сообщил газете, что на борту находился 181 пассажир, в том числе трое детей, среди которых младенец.
Также газета сообщает со ссылкой на заявление Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии, что так же на борту лайнера находились двое пилотов и шесть бортпроводников.
Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило от моряков в 06.45 (02.45 мск).
Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.