В Грузии состоится второй тур президентских выборов

Мужчина во время голосования на президентских выборов в Тбилиси. Архивное фото

Мужчина во время голосования на президентских выборов в Тбилиси. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 29 окт – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов – меньше 50%, необходимых для окончательной победы в первом туре президентских выборов, сообщается на сайте ЦИК Грузии по результатам обработки 98,25% данных с участков.

Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе получает 37,75%. Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.

Последние прямые выборы президента Грузии

Выборы президента прошли в Грузии в воскресенье, итоговая явка составила 46,74%.

В предвыборной гонке участвовали 25 кандидатов, основными конкурентами считались экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", и бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства станут выбирать 300 делегатов.